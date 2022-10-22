Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu

Kütahya’da Tarım Kredi Kooperatif marketleri önünde ucuz sıvı yağ için uzun kuyruklar oluştu.

“Kuyruk bizim milletin kaderi. Hadi eskiden Kıbrıs savaşı, ambargo falan kuyruk olayları oluyordu. Vatandaşa ‘telefonunu çıkart’ diyen çok bilmişler, bu kuyruklara ne diyeceksiniz” diyerek tepki gösterdi. TMO önündeki kuyrukların tepki çekmesi üzerine; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de yağ satışı başladı. Ucuz yağ almak isteyen vatandaşlar bu kez de kooperatif marketler önünde dakikalarca bekleyerek, uzun kuyruklar oluşturdu. Kişi başı bir adet yağ alımına izin verilirken, ucuz yağ kuyruğunda zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı da gözlendi. Uzun süre sırada beklediği için öfkelenen vatandaşlardan bazıları duruma tepki gösterdi. TMO’nun 5 litrelik yağının fiyatı 135 lirayken, yine aynı markette satılan Tarım Kredi Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı 167 liraya satılıyor. Kütahya - anka

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