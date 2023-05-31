Kutlamalar Mersin’de de can aldı

Mersin’in Toroslar ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet ettiği ileri sürülen 15 yaşındaki Muhammed Eslek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Kutlama azgınlığı cinayet getirdi Birgün’den Abidin Yağmur’un haberine göre; polis yetkililerinin, Eslek ailesine verdikleri ilk bilgide “Çocuğun başına yorgun mermi isabet etti” dedikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak çocuğun ölümüne neden olan silahın kim tarafından, nereden ateşlendiğini henüz bilinmiyor. Haber Merkezi

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