Kuvvetli yağış geliyor: Meteoroloji 19 şehri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodla uyardı. 19 kente kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan tahmine göre, Marmara`nın doğusu ve Batı Karadeniz`de gök gürültülü sağanak etkili olacak. İşte kuvvetli yağış ve fırtına beklenen iller: Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Düzce, Elazığ, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Zonguldak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Rize ve Trabzon. SARI KOD UYARISI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. AA

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