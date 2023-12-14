Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, zaman zaman 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA

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