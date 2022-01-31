Kuzey Marmara Otoyolu için kar cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak’ta yoğun kar yağışı sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu şirket Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesine 6,8 milyon lira ceza verdi.

Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti. İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli kar yağışı sebebiyle 24 Ocak Pazartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı kesimlerinde trafik kazaları yaşanırken, yoğun trafik şehirde ulaşımı da olumsuz etkilemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı ve kazalar sebebiyle bölgede mahsur kalan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla harekete geçti. Bakanlık, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Yassıören (Kesim-1), Yassıören-Odayeri (Kesim 2), Habipler-Hasdal (Kesim-7) mevkilerini kapsayan yolların 18 saat trafiğe kapalı olmasından dolayı işletmeci firma KMO’ya 6 milyon 795 bin 957 lira ceza kesti. AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.