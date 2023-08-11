Leyleklerin göçü için elektrik kesildi

Göç eden leyleklerin şebeke tellerinde akıma kapılmamaları için Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçelerinde elektrik kesildi.

Avrupa’daki leylekler Ağustos-Eylül aylarında daha güney bölgelere, genellikle de Afrika’ya doğru göç ediyor. Enerji dağıtım şirketleri ise her yıl bu zamanlarda bölgeden geçen yüzlerce leyleğin elektrik akımından zarar görmesi nedeniyle elektrik kesintisine gitti. Bu nedenle birçok köy elektriksiz kaldı. Kesintinin Perşembe gecesi boyunca sürmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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