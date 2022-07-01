Lokantacılar da dertli

Sinoplu lokanta işletmecileri artan maliyetlere tepki gösterdi. İşletme sahibi Sıtkı Tunçoğlu, “Kuru fasulye 15 lira dediğimde yemeyen insanlar var. Pirinci altı ay önce 12 liraya alıyordum şimdi 25 lira. Bizim pilav yine 10 lira. 20 lira yapsak yiyen yok, 10 liraya satsan zarar ediyorsun” dedi.

Sinoplu lokantacılar, maliyetlerin artmasından şikayet etti. İşletme sahibi Tunçoğlu, zamları fiyatlarına yansıtamadıklarını aktardı. Tunçoğlu, şunları söyledi: “Biz zaten gelen zamları yemeklere yansıtamıyoruz. Örnek verecek olursak yüzde 100 zam gelmiştir ama biz bunun yüzde 40-50’sini ancak yansıtabiliyoruz. Hep gelirlerimizden gidiyor. Gün geçtikçe bizim kâr marjımız düşüyor. İnsanlar da bunu sanki biz keyfimize göre zam yapıyoruz sanıyorlar. 6 ay önce bu işletmeyi açtığımda kıymanın kilogramı 80 liraydı şu an 140 lira. Bizim köfte 25 liraydı şimdi 30 lira. Aradaki fiyat farkını görün. Ben genel zammı yansıtsaydım 6 ay önce 20 liraya sattığımız ürün şimdi 40 lira olması gerekirdi.

BİRAZ ZAM YAPTIĞIMIZDA MÜŞTERİ SAYIMIZ DÜŞÜYOR

Birol Çil, “Aldığımız ürünler 3-4 katı zamlandı. Ama bizim yaptığımız zam yüzde 50-60 civarında bile yok. Alış gücümüz düştü. Satış olarak da kötü durumdayız. Memnun değiliz. Fiyata biraz zam yaptığımızda müşteri sayımız düşüyor. İnsanlar dışarıda yemek yemeye çekiniyorlar” dedi. Sinoplu lokanta sahibi Kadriye Erol ise, “Son zamanlarda gelen zamlar felaket derecede farklı. Aldıklarımız 4-5 katını geçti. Herkes şikayetçi bu durumdan. Bizim yaptığımız zamlar fazla olmuyor. Kasap ve balıkhaneye göre zam yapıyoruz. Servislerimizde çok aşırı bir zam yok. Gelen müşterilerin kimisi şikayetçi kimisi de zamma karşı normal karşılıyor” diye konuştu.

Sinop - Anka