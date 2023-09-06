Madenciler: Çocuklarımızın ihtiyaçlarını alamıyoruz

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alabilmek için 5 gün kendilerini maden ocağına kapatarak sürdürdükleri açlık grevine son verdi.

Ancak madenciler ocakta, eşleri dışarıda mücadele sürdürüyor. Biri 2 yaşında, diğeri 6 aylık iki çocuğu olan Nermin Çam, düzensiz ve eksik yatan maaşlar sebebiyle tükendiklerini söylüyor. Okul çağında 3 çocuğu olan madenci eşi Nuray Yavuz ise hak kayıpları yüzünden çocukların ihtiyaçlarını alamadığını anlatıyor: “Çocuklarımın sadece okul kıyafeti sadece 5 bin TL tuttu, maaş yatmadığı için alamadık. Maaşımız yarı yarıya kesildi, bir asgari ücret bile yatırılmadı, bu okul giysilerini hala alamadık. En kötü bir kuru boya 120 TL, bir sulu boya 130 TL.” Başka bir madenci eşi Aynur Özdemir ise “Eş dost yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, kredi kartlarımın ödemesini yapamadım, yarın öbür gün bankalar ihtar çekecektir” diyor.