Mağdur Esnaf Derneği de iflâs etti

İflas eden esnafa destek olmak amacıyla kurulan Tüm İflâs Eden Mağdur Esnaf Derneği (TİEMEDER ) kapanma kararı aldı. Derneğin Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız “Artık insanlara cevap veremez hale geldik, destek olunmadı.” dedi.

Duvar’ın haberine göre, ekonomik sebeplerle iflâs eden esnafa hukukî ve manevî destek olmak amacıyla yola çıkan TİEMEDER kapandı. Özellikle pandemi döneminde işleri etkilenen esnafa destek olan ve bugüne dek 10 binin üzerinde iflâs eden esnafa yardımcı olan TİEMEDER’in Kurucu Başkanı Tuncer Yıldız, bu süreçte hiçbir siyasî partiden, talep etmelerine rağmen destek göremediklerini ve derneği idame ettirecek güçlerinin kalmadığını söyledi.

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