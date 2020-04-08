Mahyalarla “Evde kal” Yazıldı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da, Berat Kandili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler yerine evlerde idrak edilirken, Büyük Çamlıca Camii’ne asılan “Evde Kal Türkiyem” yazılı mahyayla vatandaşlara salgın sürecinde evlerinde kalmaları çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesi nedeniyle Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye başta olmak üzere İstanbul’un camileri Berat Kandili’nde sessizliğe büründü. İstanbul’daki camilerde de yatsı ezanının ardından duâ edildi, tekbir ve salâvat getirildi. Vatandaşlar, salgının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası bütün camilerden yapılan duâya eşlik ederek “amin” dedi. AA

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