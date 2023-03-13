Malatya'da 4,7 ve 4,5; Hatay'da da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde de saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. 4,5 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 8 kilometre, 4,7 büyüklüğündeki depremin ise 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Hatay - Hassa da sallandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AA

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