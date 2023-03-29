Malatya'da depremlerle ilgili tutuklu sayısı 42'ye yükseldi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar çerçevesinde şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 138 şüpheliden 124'ü gözaltına alındı.

Bu kişilerden 42'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 82'si ise 58'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.