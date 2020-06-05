Malatya'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Deprem, civar illerden de hissedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı. Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi.

Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.

Vali Baruş: Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar bir olumsuzluk haberi almadık

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın da depremin ardından, ekiplerin hemen sahaya çıkarak araştırma ve tarama faaliyeti başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar depremden dolayı ilçe genelinde herhangi olumsuzluğun olmadığını belirten Aydın, "Köylerimizi de jandarma personelimiz marifetiyle taradık ve tarama faaliyetini sürdürüyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, slgili kamu kurum ve kuruluşu görevlilerinin sahada çalıştığını ödlsuhdudj. "Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor." diye konuştu.