Malatya'daki depremde herhangi bir olumsuzluk yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade ederek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Elazığ'da hissedilen depremde olumsuz herhangi bir ihbarda bulunulmadı Elazığ Valiliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı. Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi. "İlimizde de hissedilen deprem ile ilgili olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." AA

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