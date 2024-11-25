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26 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Malatya - Doğanşehir'de 4,6 büyüklüğünde deprem

25 Kasım 2024, Pazartesi 21:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan AFAD, yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların evlerinden çıktıkları görüldü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü söyledi.

Yavuz, sosyal medya hesabından ise "İlimiz Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde depremde ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im bütün afetlerden milletimizi korusun." ifadesini kullandı. 

Adıyaman Valisi Osman Varol da Doğanşehir merkezli depremin Adıyaman merkezi ve ilçelerinde de hissedildiğini ifade ederek, "Şu an için kentimizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. İlgili birimlerimize herhangi bir ihbar söz konusu değil. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor. Şu an için çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Tüm Adıyaman ve Malatya'ya geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise sosyal medya hesabından, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek, "Olası olumsuz durumların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Deprem anı güvenlik kameralarında

Öte yandan deprem anı Doğanşehir ilçe merkezindeki bir iş yeri ile besi çiftliğindeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki besi çiftliğindeki görüntülerde, hayvanların deprem anında hareketlendiği yer alıyor. 

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İlk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını aktaran Yerlikaya, "Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA

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