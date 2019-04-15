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Malatya'nın Arguvan ilçesindeki deprem hakkında açıklama

15 Nisan 2019, Pazartesi 09:46
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde gözlemlendiği belirlendi.

"Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı"

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, 28 Mart'ta ise yine 4,1 büyüklüğünde üç sarsıntının meydana geldiğini hatırlatan Kızıldaş, "İlçemizde uzun süredir artçı sarsıntılar da sürüyordu. İlçede şu ana kadar bize yansıyan olumsuz bir durum olmadı. Şu an için bir şey görünmüyor ancak önceki depremlerde ağır hasarlı olan evlerimizin yıkılmasından endişe ediyoruz. İlçe halkına tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Araştırmalarımız sürüyor, ekiplerimiz mahallelerimizi gezip durumu kontrol ediyor." dedi.

Yürektaşı mahalle sakini Yılmaz Korkmaz da sabah evde bulundukları sırada depremin meydana geldiğini belirterek, "Bu sarsıntıyı diğerlerinden daha çok hissettik. Depremden dolayı bazı evlerdeki çatlaklar daha da derinleşti, ancak şu an için can ve mal kaybı görünmüyor." diye konuştu.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin depremin etkili olduğu mahallelerde incelemesi sürüyor.

AA

Etiketler: malatya, deprem
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