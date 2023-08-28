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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Malatya Yeni Asya Bürosu yeniden hizmete başladı

28 Ağustos 2023, Pazartesi 00:02
6 Şubat depremi nedeniyle ara verilen büro ve temsilcilik hizmetleri yeni yerinde faaliyete geçti.

MUHAMMED AYSUNDU - MALATYA

“YİNE, YENİDEN, BAŞLIYORUZ” GERÇEKLEŞTİ

6 Şubat depremi nedeniyle ara verilen Malatya Yeni Asya büro ve temsilcilik hizmetleri yeni yerinde faaliyete geçti. Açılış, Yeni Asya Malatya okuyucularımızın da katıldığı bir merasimle “Hayırlı olsun” denilerek duâlarla yapıldı. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen okuyucularımız büromuzun açılış sevincini birlikte yaşadı. Aradan 6 ay olsa da neşriyat hizmetleri kısmen devam ediyordu. Daha önce 1984 yılından bu yana Büyük Çarşı’da yürütülen hizmetler bu sefer Büyük Şehir Belediye yanında AFAD ve Emlak Konut tarafından yapılan ‘Ticaret Merkezi’nde kaldığı yerden devam edecek. 1984 yılında başlayan büro çalışmalarına ağabeylerden Celal Yalçın, Ramazan Keklik, Osman Alper, Emin Altun, Rauf Hakan ve Hüseyin Bıyıklıoğlu destek vermişlerdi. Şimdi ise bütün okurlarının desteğiyle daha da güçlenecek. Başta Risâle-i Nurlar olmak üzere bütün neşriyatımızı en güzel şekide takdim edileceği belirtiliyor.

37 yıllık temsilcimiz Ahmet Kurnaz: Şimdi hizmet zamanı 

Yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren 37 yıllık temsilci Ahmet Kurnaz Ağabey kısaca şunları söyledi: “Deprem sonrası hep şunu düşündüm. Acaba yeniden kaldığımız yerden devam edebilecek miyiz? Allah’a hamdolsun daha güzel bir yerde cemaatimizin bütün fertlerinin maddi ve manevi destekleriyle başlıyoruz. Belediye ve Malatya AVM yanında daha geniş ve konforlu bir dükkanda hizmete devam edeceğiz. 2 aydır çok çalıştık ve nihayet faaliyete geçtik. Deprem görevini yaparken biz de boş durmadık. Şimdi ‘Hizmet zamanı’ diyerek en güzel indirimlerle okuyucularımızın hizmetinde olacağız. Eski yerimiz ağır hasarlı çıktı. Burada 2 yıl süre verdiler. Sonrası Allah Kerim’dir. Neşriyat hizmetlerinin önemini bilenler ellerinden geleni yaparlar.”

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