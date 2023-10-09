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9 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Malatya Yeşilyurt'da 4,3 büyüklüğünde deprem

09 Ekim 2023, Pazartesi 10:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Yeşilyurt olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Bu arada depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

AA

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