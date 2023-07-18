Malkara'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 4 helikopter, 113 araç, 554 personelle müdahalede bulunuldu. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yaklaşık 100 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor. Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi. AA

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.