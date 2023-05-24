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24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Maltepe'de araç İBB işçilerine çarptı: 4 ölü

24 Mayıs 2023, Çarşamba 09:21
E-5 karayolu Küçükyalı mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi öldü.

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 NB 1182 plakalı aracın sürücüsü Atilla Mert Ç, yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde ölürken, yaralanan 1 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Atilla Mert Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Ölen işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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