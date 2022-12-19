Mandalinada bereket

Yaş meyve sebze ihracatında geçen yılı 453 milyon dolarla ilk sırada kapatan mandalinada ikiye katlanan rekolte sayesinde bu sezon 650 milyon dolar gelir hedefleniyor. Sonbahar ve kış aylarının sevilen meyvelerinden mandalinada sezon, yüksek rekolte ve taleple sona yaklaşıyor.

Türkiye’de mandalinanın en fazla üretildiği kentlerden olan İzmir’de ekim sonunda başlayan hasat, devam ediyor. Kentte geçen yıl 90 bin ton civarında olan mandalina üretim miktarının bu sezon sonunda 180 bin tonu aşması bekleniyor. İzmir’de üretilen mandalinanın yüzde 75’i ihracata giderken iç pazardaki talep de üreticinin bereketli bir sezon geçirmesini sağlıyor.

“Son 5 yılın en iyi sezonu”

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, İzmir’de yaklaşık 50 bin dekar alanda ağırlıklı olarak satsuma cinsi mandalina yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin Selçuk, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yoğunlaştığını söyledi.