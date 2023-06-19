Manisa’da hastaneyi sel bastı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahallelerinde yollarda su birikintilerine neden oldu.

Trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30’a yakın vatandaşı tahliye etti. Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümü de su altında kaldı, 13 hasta tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildi. Haber Merkezi

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