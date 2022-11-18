Manisa’da su kaynakları çekiliyor

Manisa il genelinde 4’ü kritik, 2’si kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması yüzde 11 olarak ölçüldü.

Son dönemin en yağışsız sonbaharının yaşandığı Manisa’daki su kaynaklarında doluluk oranları azaldı.İl genelinde 4’ü kritik, 2’si kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması yüzde 11 olarak ölçüldü. DSİ kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Marmara Gölü ile Sarıgöl ilçesindeki Buldan Barajı tamamen kurudu. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, kuraklığın bölgenin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi. Aslay, şunları kaydetti: “Yer altı suyuna ulaşmak da zorlaşıyor. Eskiden 40-50 metrelerde ulaştığımız suya artık 400-500 metrelerde ulaşıyoruz. Maalesef bugüne kadar 181 sondaj kuyumuz kurudu. Hepimizin şunu iyi bilmesi lazım. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu, bilinçli ve tasarruflu kullanmalıyız. Su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz. Tarımda vahşi sulamayı sonlandırmalıyız. İçme suyu ile tarımsal sulama yapmamalıyız. Aksi takdirde gelecekte bir damla içecek suya muhtaç olacağız”

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