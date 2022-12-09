Mardin Kalesi’nde ıslah çalışması yapılacak

Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin artırılması için kalede kaya ıslah çalışması yapılacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında valilik binasında yapılan toplantıya Genel Sekreter Murat Süzen, Koruma Uygulama Denetleme Bürosu (KUDEB), AFAD ve çalışmayı yapacak firma yetkilileri katıldı. Toplantıda, Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması, güvenliğin artırılması ve risklere yönelik bir sunum yapıldı. Vali Demirtaş, insan hayatını her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, herhangi bir olumsuzluğun olmaması için uzun süredir çalıştıklarını, bu konuda iyi bir ilerleme katettiklerini söyledi. Yapılması gerekenleri değerlendirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Demirtaş, “Mardin Kalesi dünyada çok nadir bir yer. Kalede oluşabilecek tüm riskleri hesaplayıp, üzerinde çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla yaptığımız görüşmeler sonucu en yakın zamanda kalede kaya ıslahı çalışmalarına başlayacağımızı belirtmek istiyorum.” dedi. AA

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