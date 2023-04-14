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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Marmara Bölgesi'nde kuraklığın arkasından gelen rahmet

14 Nisan 2023, Cuma 12:28
Marmara Bölgesi'nde mart yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde mart ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 66,1 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen yıl martta 37, bu sene ise 79,1 milimetre yağış düştü.

Bölgede bu marttaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 20, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 100'den fazla arttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2022'in ikinci döneminde başlayan kuraklığın bu yılın şubat ayına kadar etkisini gösterdiğini söyledi.

Mart ayıyla beraber yağışların Türkiye ve Marmara Bölgesi'nde artış gösterdiğini belirten Toros, "Marmara Bölgesi martta ve bu günlerde daha çok alçak basınç etkisi altında. Martta alçak basınçla yağışlar geldi. Nisan ayında da alçak basınç alanlarının daha çok olmasını bekliyoruz." dedi.

"Kuraklığın arkasından gelen yağışlar sevindirici"

Prof. Dr. Toros, Marmara'da yağışların artmasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İstanbul barajlarındaki su seviyesinin doluluk oranı ocakta yüzde 28'lere kadar düşmüştü. Bugün itibarıyla barajlarda doluluk yüzde 44 seviyelerini aşmış durumda. Çarşamba günü İstanbul barajlarında su miktarı 14 milyon metreküp arttı. Kuraklığın arkasından gelen bu yağışlar sevindirici. Barajlarda doluluk seviyesi yüzde 44 olsa bile, 13 Nisan'a göre son 10 yıldaki en düşük 2 seviyede doluluk oranı. Bu durum bize su tasarrufu yapmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Kuraklığa karşı önlemler almalıyız. Bunun için su planlaması yapmalıyız, suyu yerinde biriktirerek yağmur hasadı yapmalıyız. Suyu verimli kullanmamız gerekiyor."

İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda 370 milyon metreküp suyun bulunduğunu belirten Toros, "İstanbul'da yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyoruz. Tabii tek başına 370 milyon metreküp yetmiyor. Ama geçmiş yıllar verilerine baktığımız zaman nisan, mayıs, haziran ayına kadar İstanbul'da barajlarda su seviyesinin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca Melen ve Yeşilçay'dan gelen su var. İstanbul'da, İstanbulluların su tasarrufu yapmaya devam ettiğini kabul ettiğimiz takdirde bu yılı rahat bir şekilde susuz kalmayarak atlatırız." ifadelerini kullandı.

AA

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