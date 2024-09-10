Marmara’da sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji’ye göre Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Muğla’nın doğusu, Antalya’nın iç kesimleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber Merkezi

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