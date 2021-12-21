Marmara Denizi kirletilmeye devam ediyor

Marmara Denizi’ni kirleten en önemli sebeplerden biri de sanayi atıkları. Marmara Denizi’ne dökülen Nilüfer Çayı da tarım dahil hiçbir sebeple kullanılamaz anlamına gelen 4. derece kirlilik düzeyinde. Yazın ortaya çıkan müsailajla Marmara Denizi’nin kirliliği yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar Marmara Denizi’ni kirleten sanayi atıklarına dikkat çekerken, Marmara Denizi’ne ulaşan derelerdeki kirlilik de dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan Nilüfer Çayı, boşaltılan sanayi atıkları sebebiyle uyarı sinyalleri veriyor. Bursa Su Kolektifi üyesi Caner Gökbayrak, “Marmara hiç dolmayacak lağım çukuru gibi kirletilmeye devam ediliyor” dedi. Duvar’daki habere göre Marmara Denizi’ne dereler aracılığıyla birçok ilden fabrikaların atık suları taşınıyor. Marmara Denizi’ne dökülen Susurluk Çayı’nı oluşturan derelerden en kirlisi Nilüfer Çayı. Çaydan akan su, tarım dahil hiçbir sebeple kullanılamaz anlamına gelen 4. derece kirlilik düzeyinde. Nilüfer Çayı’nın kirliliği, Susurluk Çayı’na karıştığı yerdeki uydu görüntülerindeki renk farkından bile anlaşılıyor.

Müsilaj bu kirliliğin sonucu

Gökbayrak şunları kaydetti, “Ergene Nehri gibi Nilüfer Çayı’nı ve onu besleyen yan kanallarını kirleten organize sanayi bölgeleridir. Kasım 2020’de Ege Denizi’ne boşalan ve 4. düzey kirletilmiş suyu barındıran Ergene Nehri Havzası’nda kurulu 2 bin 500 sanayi tesisinin atıkları, arıtıldığı öne sürülerek Marmara Denizi’ne derin deşarjla boşaltılmaya başlandı. 2021‘de Marmara’yı kaplayan müsilaj ilk önce bu derin deşarj bölgesinde gözlendi. Bununla birlikte bölgede pek çok belediye kanalizasyon sistemlerinden yalnızca kaba atıklar süzülerek derin deşarjla Marmara Denizi’ne bırakılıyor. Marmara hiç dolmayacak lağım çukuru gibi kirletilmeye devam ediliyor. Müsilaj bu kirliliğin sonucu oluşan felâketin dışavurumudur”

Haber Merkezi