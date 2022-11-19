Marmara Denizi'nde lodosa dikkat!

Marmara Denizi'nde lodos, üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle üç gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor. Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor. Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda ağlarını onarıyor. Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor. AA

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