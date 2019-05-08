Marmara'ya 'sağanak' uyarısı!

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde olmak üzere, aralıklı sağanak öngörülüyor. Bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. AA

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