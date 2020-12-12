Marmara'ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yağışların Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

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