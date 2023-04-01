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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Mart kapıdan baktırdı

01 Nisan 2023, Cumartesi 21:05
Mart ayının son gününde etkili olan yoğun kar, çok sayıda il merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum’da iki gündür aralıklarla yağan kar hayatı etkiliyor. Belediye ile Karayolları ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattığı kentte, sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlkbahar ayında çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte gece hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçüldü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Kars’ta da iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor. Karla kaplanan kentte, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ağaç ve bitkilerin beyaz örtüyle kaplandığı Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 25 santimetreye ulaştı.

Ardahan’da buzlanma

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.  Van’da ise yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı. Yağışlarla beyaza bürünen Bahçesaray ilçesi sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, Karayolları ekipleri bağlantı yollarında önlem aldı.

YAĞMURUN ARDINDAN KAR

Hakkari’de kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı. Bitlis’in Tatvan ilçesinde gün boyu devam eden fırtına ve yağmurun ardından kar etkili oldu. Hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü ilçede, bazı kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Ahlat ilçesinde de etkili olan kar hayatı etkiledi. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, insanlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

27 KÖYE ULAŞIM YOK 

Giresun’da kar dolayısıyla 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten alınan bilgiye göre, Alucra ve Espiye’de 7’şer, Dereli’de 6, Bulancak’ta 4, Şebinkarahisar’da 2 ve Yağlıdere’de 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 

Eleşkirt karla kaplandı

Ağrı’da aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Eleşkirt ilçe merkezi de karla kaplandı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İran ile Ağrı-Van kara yollarında ulaşım aksadı. Tırlar ve bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle söz konusu güzergahlarda karla mücadele çalışması yürüttü. Ağrı’da aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Eleşkirt ilçe merkezi de karla kaplandı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı-İran ile Ağrı-Van kara yollarında ulaşım aksadı. Tırlar ve bazı araçlar yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle söz konusu güzergahlarda karla mücadele çalışması yürüttü. Fotoğraf: Yasin Çavdar-aa

Tatvan’ı kar esir aldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gün boyu devam eden fırtına ve yağmurun ardından kar etkili oldu. İlçede, bazı kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Ahlat ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, insanlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Rize'de ise yağış  aralıklarla devam ediyor. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre İkizdere'de 29, Kalkandere ve merkezde 17'şer, Çayeli'nde 10, Güneysu'da 9, Derepazarı'nda 7, Çamlıhemşin ve Ardeşen'de 6'şar, İyidere'de 4 olmak üzere 105 köyle ulaşım sağlanamıyor. Fotoğraf: Özkan Bilgin - aa

 

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