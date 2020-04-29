Maske sıkıntısı çözülemedi

Korona virüsü dolayısıyla ülkemizde yaşanan en büyük sorunlardan biri maskeye ulaşmak.

Milyonlarca insan hâlâ maskelere ulaşamıyor. Kendilerine Sağlık Bakanlığı’ndan kod gönderilmemesine rağmen insanlar, maske alabilme şansını deneyebilmek için eczanelerin yolunu tutuyor. Ancak bu durum virüsün bulaşma riskini arttırırken eczacıların da iş yoğunluğunun artmasına sebep oluyor. Eczacılar da yaşanan maske krizinden şikâyet ediyor. Gazeteduvar’daki habere göre maskeye ulaşamayan başka bir kesim de ülkemizde yaşayan mülteciler. Türkiye, ABD başta olmak üzere toplam 55 ülkeye maske gönderdiğini açıkladı. Buna rağmen kendi ülkesinde yaşayanlara hâlâ maske temin etmemesinin tartışmaları sürerken Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi, “Hastaneye gitmek zorunda kalanların, işe gitmek zorunda kalanların maske alamaması bir sorun. Biz diyoruz ki maske dağıtımına devam etsin. Belirli bir düzen aralığında ve eczanelerin iş yükünü arttırmayacak bir şekilde günde 30-40 kişi bir eczaneden maske alabilsin. Meselâ bir yerde bin tane eczane varsa oradaki insanlara 40 bin SMS gönderilsin. Günde 400 kişi bir eczaneye gidip maske sorarsa bir sıkıntı ortaya çıkar, bulaş riski artar. İhtiyacı olanlara sabit ücretle maske sağlanmalı. Maske üretimi bir süre sonra belirli bir noktaya geldiği için bu sorun çözülecek.”