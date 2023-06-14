Mayıs’ta 32 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti

Son yıllarda azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar nedeniyle kuraklık riski yaşayan Türkiye’de, nisandan sonra mayıs yağışları da sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Mayıs 2023 yağış raporu yayımlandı. Son yıllarda yağışların ciddi oranda düşmesi, artan sıcaklıklar, göller ve sulak alanlardaki su seviyelerindeki büyük düşüşlerle, kuraklık sinyalleri veren Türkiye’de, nisandan sonra mayısta da yağışlarda rekor düzeye ulaşan artışlar sevindirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye geneli mayıs ayı yağışları, 52,7 kilogram olan normalinin (1991-2020) ve 44,4 kilogram olan geçen yıl mayıs ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. 2023 Mayıs yağışı metrekareye 66,8 kilogram ölçüldü. Yağışlar normaline göre yüzde 27, geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 51 artış gösterdi. Haber Merkezi

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