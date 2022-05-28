Mazot pahalı, tarlayı elle çapalıyoruz

Mardinli çiftçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’ya dert yanarak mazot fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle tarlasını süremediğini, işçi tutarak elle çapalama yaptıklarını söyledi.

Çiftçi, “Sabahtan akşama kadar tarlanın içindeyiz” dedi. 150 dönümlük tarlasını el emeğiyle çapalayan bir çiftçi mazotun pahalı olması nedeniyle tarlayı süremediğini söyledi. Sondajla sulama yaptığını, elektrik faturasının ektiği ürün kazancından daha fazla olduğunu belirten üretici, “Mazotun litresi 22 lira. Biz tarlayı süremiyoruz. 150-170 liradan yevmiyeci tuttuk. Sabahtan akşama kadar tarlanın içerisindeyiz. Geçen sene 20 milyara (bin TL) yakın mal almıştık buradan 150 milyon (bin TL) elektrik parası verdik” dedi. Mardin - anka

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