"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mazota çalışıyoruz

08 Eylül 2022, Perşembe 20:09
Gezi teknesi kaptanı Kadir Dinçer, "Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu anda 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz.”

Sinop’taki gezi teknesi işletmecileri, artan maliyetlere tepki gösterdi. Gezi teknesi kaptanı Kadir Dinçer, “Mazota çalışıyoruz. Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu anda 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz” dedi.

Gezi Teknesi Kaptanı Kadir Dinçer, şunları söyledi:

“KAFA KAFAYA KARŞILADI”

“Haziran ve Temmuz ayları kötü geçti. Hava kötüydü, Sinop’ta kimse de yoktu. Temmuz biraz zayıftı. Ağustosta biraz iyi geçti ama mazot çok yüksek. Bizim zaten turlarımız kişi başı 40 lira. Mazot da yaklaşık 30 lira olduğu için kafa kafaya karşıladı. Memnun değiliz. Cezaevimiz de kapalı. Gelenler mantı yiyip geri dönüyorlar. Şelale bir ara kapalıydı, sonra açıldı. Cezaevi de kapalı olduğu için fazla gelen olmadı bu sene. İnşallah seneye daha güzel olmasını diliyoruz. Aşağı yukarı 25 gün falan güzel iş yaptık. Şu anda bile günde 1-2 tur zorla çıkıyoruz. Kazandığımız, kafa kafaya oldu. Kenara para koyamadık. tur ancak atabiliyoruz.”

Sinop-anka

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    iPhone 14’ün Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

    'Maaşlara seçim zammı gelebilir'

    Toplumun yüzde 64.9’u parlamenter sistem istiyor

    Hava tekrar ısınıyor

    Mazota çalışıyoruz

    Günes enerjisi AB’yi krizden kurtardı

    Çoğu telefon faturası

    MİT, Şam istihbaratıyla görüştü mü?

    'Parçalanmış aileler' için Güney Kore'den görüşme teklifi

    Orban'dan AB'ye 'yaptırım' uyarısı

    Küba'dan ABD'ye 'terör listesi' tepkisi

    Rusya: Petrol ve gaz gelirlerimiz yüzde 50 arttı

    Okul kantinleri denetlensin çağrısı

    Minikler için beslenme tavsiyeleri

    Dünyanın yeni gündemi: 6G teknolojisi

    Avrupa'da en sıcak yaz mevsimi yaşandı

    Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: 25 kişi etkilendi

    "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz"

    Ekonomide alarm zilleri

    DSÖ: Koronavirüs ve maymun çiçeği vakalarında düşüş gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kart için biz de mi dava açalım?”
    Risale-i Nur'dan

    Maişet derdi için dünyayı ahirete tercih etmek!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Mahkumken bile hükmeden Üstad
    Süleyman KÖSMENE

    Günahkâr birisine nasıl davranmalıyız?
    Ahmet BATTAL

    Nezaketli ama hakka da riayetli olmak
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü’z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur
    Genel

    Ekonomide alarm zilleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Tefsir nedir, meâl, tercüme nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.