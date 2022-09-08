Gezi teknesi kaptanı Kadir Dinçer, "Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu anda 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz.”

Sinop’taki gezi teknesi işletmecileri, artan maliyetlere tepki gösterdi. Gezi teknesi kaptanı Kadir Dinçer, “Mazota çalışıyoruz. Bir bidon mazotu, geçen sene 100 liralık doldurduğumuz yerde şu anda 700 liradan aşağı dolduramıyoruz. Onunla da zaten iki tur ancak atabiliyoruz” dedi. Gezi Teknesi Kaptanı Kadir Dinçer, şunları söyledi: “KAFA KAFAYA KARŞILADI” “Haziran ve Temmuz ayları kötü geçti. Hava kötüydü, Sinop’ta kimse de yoktu. Temmuz biraz zayıftı. Ağustosta biraz iyi geçti ama mazot çok yüksek. Bizim zaten turlarımız kişi başı 40 lira. Mazot da yaklaşık 30 lira olduğu için kafa kafaya karşıladı. Memnun değiliz. Cezaevimiz de kapalı. Gelenler mantı yiyip geri dönüyorlar. Şelale bir ara kapalıydı, sonra açıldı. Cezaevi de kapalı olduğu için fazla gelen olmadı bu sene. İnşallah seneye daha güzel olmasını diliyoruz. Aşağı yukarı 25 gün falan güzel iş yaptık. Şu anda bile günde 1-2 tur zorla çıkıyoruz. Kazandığımız, kafa kafaya oldu. Kenara para koyamadık. tur ancak atabiliyoruz.” Sinop-anka

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