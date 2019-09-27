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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Mehmet ve Kerem Kardeşler gözleriyle dikkat çekiyor

27 Eylül 2019, Cuma 14:12
Bursa'nın İnegöl ilçesinde biri 11, diğeri 4 yaşındaki iki erkek kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan iki kardeş, biri mavi diğeri kahverengi olan gözleriyle dikkati çekiyor.

Suat (36) ve Esra Selman (28) çiftinin ilk çocuğu 11 yaşındaki Mehmet Selman'ın gözlerinin ayrı renklerde olduğu, doğumundan birkaç ay sonra ailesi tarafından fark edildi.

Bir gözü mavi diğeri kahverengi olan Mehmet Selman'ın 4 yaşındaki kardeşi Kerem de tıpta "heterokromi" olarak bilinen bu özellikle dünyaya geldi.

Baba Suat Selman, yaptığı açıklamada, oğlu Mehmet'in gözlerinin farklı renklerde olduğunu gözlemledikten sonra çevresindeki bazı kişilerin, 6 ay içinde bu durumun normale dönebileceğini söylediğini aktardı.

Oğlunun 6 ayını doldurmasının ardından göz renklerinin koyulaştığını dile getiren Selman, şöyle devam etti:

"Başlarda biz bunu kendimize konduramadık. Sonra çevremizde, gittiğimiz topluluklarda ilgi görmek açıkçası hoşumuza gitti. Özel bir çocuk olduğunu o zaman daha iyi anladık. İlerleyen zamanlarda görme sıkıntısı olabileceğini söylediler, bilhassa mavi gözünde. Yaklaşık 9 aylıkken havaleden dolayı çocuğumuz işitme kaybı yaşamıştı. İşitme tetkiklerine gittiğimizde doktorlar, gözlerinde de sıkıntı olabileceğini söyledi. Gerekli testleri yaptılar ama gözlerinde bir problem olmadığı, sadece renklerde değişiklik olduğunu tespit ettiler. Çocuk 5-6 yaşlarında toplumun verdiği tepkilerden rahatsız olmaya başladı. Bazen çok sıkıldığında bir gözünü kapatarak tepkilere karşılık verdi. Sonra o da yavaş yavaş alışmaya başladı. Okul ortamında biraz sıkıntı yaşadık ama yavaş yavaş arkadaşlarının sağduyusu ve kendisinin özel çocuk olduğunu anlayınca sıkıntıyı aşmış olduk."

"Bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için Allah'a şükrediyoruz"

Selman, ikinci çocukları Kerem'in de doğumundan birkaç ay sonra gözlerinin birinin mavi diğerinin kahverengi olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadıklarını vurguladı.

Hem kendilerinin hem de çocuklarının ilgi görmekten bazen rahatsızlık duyduklarını anlatan Selman, "Bir yandan da Allah'a şükrediyoruz, bize böyle özel çocuklar nasip ettiği için. İlgi görüyorlar. Bazen kendileri rahatsız oluyor, bazen bizim de rahatsız olduğumuz anlar oluyor. Çok ilgi görmek de iyi değil." dedi.

Anne Esra Selman ise oğullarının bu durumundan dolayı hissettikleri farklılığa dikkat çekti.

Kardeşlerden Mehmet Selman, gözlerindeki renk farklılığı nedeniyle önceleri sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Kardeşim doğduktan sonra kendimi sevmeye başladım. Bir gözü mavi bir gözü kahverengi olduğu için şaşırdım." diye konuştu.

AA

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