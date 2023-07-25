Meriç Nehri’nde alarm

Edirne, kış ve ilkbahar aylarında beklenen yağışları alamayınca kavurucu sıcaklıklarla birlikte kentin can damarı Meriç Nehri’nde su seviyesi son beş yılın en düşük seviyesine düştü.

2018 yılının bu döneminde 158 metreküp/saniyeyle akan Meriç Nehri, bu yıl 40 metreküp/saniyeyle akıyor. Meteoroloji Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, Edirne’de 1930 ile 2023 yılları arasındaki 90 yıllık süreçte maksimum sıcaklık ortalamasının 37 derece olduğunu, bu yıl ise sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığını belirtti. Bunun sıcak hava dalgası olarak nitelendirildiğini vurgulayan Dalkılıç, göçle birlikte oluşan kentsel ısı artışına da dikkat çekti. Haber Merkezi

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