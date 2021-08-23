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23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Meriç Nehri'ndeki kum adacıkları genişliyor

23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:23
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi geçen yıla göre düştü. Meriç'te oluşan kum adacıkları genişliyor.

Edirne'de kurak geçen yaz ayları nehirlerin debilerini de düşürünce ilginç manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Meteorolojik Kuraklık Durumu normalin yüzdesi metoduna göre temmuz ayında Edirne'de şiddetli kuraklık yaşandı.

Azalan yağışlar tarımsal üretimi, nemliliği, su kaynaklarının durumunu olumsuz etkilediği gibi nehir rejimlerini de etkiliyor.

Geçen yıl son 91 yılın en kurak günlerini yaşayan Edirne'de yaz yağmurları bu yıl da istenilen oranda değil.

2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram, geçen yıl haziran ayında metrekareye 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise çok az yağış düştü. Bu yıl ise geçen yıla göre yağış miktarı daha iyi. Haziran ayından bu yana bu sene metrekareye 106 kilogram yağış düştü.

Nehirler geçen yıla göre düşük seviyede akıyor

Kaynağını Bulgaristan'dan alan, Edirne'de derelerden ve yağışlardan beslenen Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesi çok azaldı.

Tunca Nehri'nde seviye düşüklüğü iyice belirgin hale geldi. Nehirdeki debi azlığı geçen yıla göre yüzde 50 daha düşük.

Ayrıca Tunca Nehri'nin üzeri "lemna" adı verilen "su mercimeği kolonileri" nedeniyle yeşile büründü. Aynı dönem geçen yıl Tunca Nehri'nde su saniyede 10 metreküp akarken, bu yıl saniyede 5 metreküp akıyor.

Meriç Nehri kum adacıklarında atlar antrenman yapıyor

Meriç'te de durum farklı değil. Geçen yıl saniyede 88 metreküp akan Meriç bu yılın aynı döneminde 50 metreküp olarak ölçülüyor.

Özellikle kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri, bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor.

Su seviyesinin aşırı düşmesi nedeniyle nehrin ortasında adacıklar oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği yeşil adacıklar, balıkçıl kuşlar ve martıların durağı haline geldi.

Karayla birleşen kum adacıkları nedeniyle yer yer nehrin ortasına kadar yürünebiliyor. Bazı adacıkların genişliği neredeyse nehrin akışını etkileyecek ve bent olabilecek seviyede.

Bazı vatandaşlar bu adacıklarda yürümeyi tercih ederken at yetiştiricisi Fatih Atalay ise atlarına bu kum adacıklarına getirerek antrenman yaptırıyor.

Kum adacıklarında atlarını koşturan ve sığ bölümlerde nehrin içinde at binen Atalay, "Bizim için kum adacıkları antrenman alanı oldu ama çiftçi yağış bekliyor, tarım için kuraklık iyi değil." diye dert yandı.

AA

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