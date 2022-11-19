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20 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Meriç Nehri'nden numune alındı

19 Kasım 2022, Cumartesi 17:00
Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası üzerine sudan numune aldı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, köpüklenme ve kirlilik iddiaları üzerine nehirde inceleme yaptı.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün çevresinde inceleme yapan ekipler, sudan numune aldı. Olası bir kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Ekipler, incelemelerinde köpüklenmeye rastlamadı.

Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi.

Numuneler köpüklenmenin nedeninin tespiti için laboratuvara gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Meriç Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarının ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numunelerin Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildiği bildirildi.

Ayrıca bölgedeki atık su kaynaklarının denetlenerek tesislerden kaynaklanan atık suların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla gerekli analizler yapılmak üzere numunelerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 2022 yılında Meriç-Ergene Havzası'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik 1230 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 86 işletmeye atık su deşarjıyla ilgili 16 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı, bir işletmenin ise faaliyetten menedildiği kaydedildi.

Bugün alınan numunelerin analiz sonuçları standartların üzerinde olduğu tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmeler hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin tesis edileceği duyuruldu.

AA

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