Meriç ve Tunca nehirleri temizlensin

Meriç Nehri’nin kıyısında ve yatağında biriken çöpler, Tunca Nehri’nin yatağında görünen otomobil lastiği ve çöpler, hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden oluyor. Edirne’de vatandaşlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinde oluşan kirliliğin temizlenmesini istiyor.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, Türkiye’nin birçok yerinden ziyaretçi ağırlayan Meriç Nehri’ndeki kirliliğin çirkin bir görüntüye neden olduğunu söyledi. Eren, “Sorunu kaynağında çözmek lazım. Burada düzenli olarak temizlik yapılması şart. İnsanları eğitelim ama bu çok uzun süreçli, uzun soluklu bir şey. Bu arada nehrimiz gidiyor. Benim önerim piknik yapıldıktan sonra oraların düzenli olarak her hafta temizlenmesi.” diye konuştu. AA

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