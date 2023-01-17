Mersin'de otobüs tıra çarptı: 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K'nin kullandığı 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, R.S. idaresindeki demir profil yüklü 31 AEK 926 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada otobüsteki 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, tır ve otobüsün sürücülerini gözaltına aldı. Yolu bir süre trafiğe kapatan ekiplerin incelemelerinin ardından otobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı. Cenazeler de Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Başsavcılıktan açıklama Kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayın Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali üzerine derhal adli soruşturma başlatılarak nöbetçi cumhuriyet savcısınca olay yerine geçilmiştir. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi neticesi kazada 2 astsubay ve 7 uzman erbaşın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 2 personele ulaşılamadığı görülmüştür. Kaza sonrası otobüste meydana gelen yangında 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Hayatını kaybeden 2 kişinin araçta görevli jandarma personeli olduğu, diğer vefat eden şahsın göçmen olduğu değerlendirilmiştir." Açıklamada, ölenlerin kimliğinin tespit edilmesi çalışmaların sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. AA

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