Mersin’de sel: Bir kişi öldü

Mersin’de, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi.

Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın dört kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu. Ağaç kütükleri ve taşların sürüklediği çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Eroğlu’nun cesedi, kaybolduğu alana üç kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. AA

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