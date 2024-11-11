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11 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

11 Kasım 2024, Pazartesi 02:19
Mersin'in Silifke ilçesinde dün yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere otomobilin çarptığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İki kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koçak ve Görür'ün cenazeleri morga kaldırıldı.

Ölü sayısının 4'e çıktığı kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Muhammet Furkan Daşdemir idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişiler ile park halindeki araçlara çarpması sonucu Orhan Biçer ve Serdal Görür ölmüş, 4 kişi ağır yaralanmıştı.

AA

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