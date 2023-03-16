Mersin Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi. Mersin'in birçok noktasından hissedilen sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Korku nedeniyle evlerine girmek istemeyenler, parklarda ve araçlarında vakit geçirdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremle ilgili yazılı açıklamasında, "Deprem, Mersin ilimizde özellikle sahil bandındaki ilçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı. AA

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