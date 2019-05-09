Meteoroloji 5 ili uyardı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette eseceği bölgede, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 22, Ağrı'da 20, Ardahan'da 19, Kars ve Erzurum'da 17 derece olması bekleniyor. AA

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