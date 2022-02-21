"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 53

Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

21 Şubat 2022, Pazartesi 23:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren 11 ildeki bazı bölgelerde kuvvetli, bazı yerlerde de çok kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Air France şirketinin yarınki Paris-Kiev uçuşları iptal edildi

    21 ŞUBAT'A ÖZEL: 53. YIL ÖZEL SAYIMIZI ÜCRETSİZ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

    53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

    "Kavala’nın serbest bırakılmaması Türkiye’nin itibarına zarar veriyor"

    İran'dan 'nükleer görüşme' açıklaması

    Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

    ‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

    İlke ve değerleriyle özgün bir yeri var

    Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

    Gönülden tebrik ediyorum

    Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

    Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Gençler: Basın özgür değil

    Demokrasi ve hukuk ortak paydasında buluştuk

    Vatandas borcunu ödeyemiyor

    Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü

    "Rus birliklerinin sayılarında azalma görmüyoruz"

    KHK’lılardan ziyaret

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    53. yıl coşkusu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Gençleştirme modelleri
    Genel

    Nurdan Katreler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Evlât yetiştirme meselemiz (2)
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın doğum günü sorgulamaları
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya siyaset mi yapıyor?
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (5)
    Muhammet ÖRTLEK

    AB – Afrika Birliği zirvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.