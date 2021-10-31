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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Meteoroloji'den 18 ile kuvvetli yağış uyarısı

31 Ekim 2021, Pazar 13:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

AA

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