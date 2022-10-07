Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış ve 7 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca sabah erken saatlerde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtınanın meydana geleceği tahmin ediliyor. Hava olayının ertesi gün gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor. AA

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