Meteoroloji’den 33 ile kar uyarısı

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Ülke genelinde 33 ilde kar yağışı bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.