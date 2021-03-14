Meteoroloji'den 4 ile buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ile don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 9, Van'da 7, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor. Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​ AA

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